Кушнер та Віткофф у Москві: Путін назвав ситуацію в Україні складною та похвалив Трампа

Диктатор РФ Володимир Путін на початку переговорів з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером назав ситуацію в Україні складною та похвалив президента США Дональда Трампа за його зусилля щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та російські ЗМІ.

"Путін у суботу в Кремлі зустрівся з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, провівши близько трьох годин, заявивши їм на початку переговорів, що ситуація в Україні є "складною", - написало видання.

Зазначається, що глава Кремля високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

"Розуміючи, що потрапляє у складну ситуацію, він, тим не менш, не припиняє своїх зусиль, спрямованих на сприяння врегулюванню та внесення свого внеску у вирішення російсько-українського конфлікту", - процитувало Reuters Путіна.

Щодо коментаря з Москви щоопереговорів, помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив - Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час контактів у Києві оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання війни.

У Кремлі офіційно заявили - переговори були "змістовними, надзвичайно відвертими та проводилися в атмосфері довіри".

При цьому джерело Reuters, близьке до Кремля, заявило: Путін все ще має намір захопити більше територій в Україні. Анонімний співрозмовник ЗМІ повідмив про це ще до появи повідомлень про можливу поїздку посланців Трампа до Москви.

"Немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, доки Путін не завершить забезпечення безпеки решти Донецької області", – сказало джерело Reuters, додавши, що лідер Кремля впевнений - це станеться до кінця року.