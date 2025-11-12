В Росії нібито сподіваються, що президент США Дональд Трамп допоможе їм завершити війну проти України шляхом "дипломатії".
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков розповів, що Росія "хоче покращувати відносини зі США, відкривати нові можливості для торгівлі та економічного співробітництва" і "рухатися швидко" в цьому питанні.
Прессекретар Кремля поскаржився, що Росія і США "втрачають час, гроші і прибуток", поки перед ними відкриваються "дуже блискучі перспективи".
"Зрозуміло, ми щиро сподіваємося, що президент Трамп, як і раніше, готовий сприяти політичному і дипломатичному врегулюванню "проблеми" з Україною", - додав він.
Нагадаємо, США ще навесні цього року запропонували Україні та Росії встановити режим припинення вогню без додаткових умов.
Президент України Володимир Зеленський підтримав таку ініціативу, а російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати виправдання щодо того, чому це невигідно Росії та висувати додаткові умови.
У Москві заговорили про те, що перемир'я нібито "вигідне" Україні, оскільки вона "зможе провести мобілізацію" і "переозброїтися".
Також Росія продовжує відмовлятися від пропозиції президента Володимира Зеленського про зустріч на рівні лідерів.
Натомість Кремль відправляв на переговори з Україною делегацію низького рівня, яка не має повноважень ухвалювати рішення щодо завершення війни.
Нещодавно сам Трамп визнав, що Росія поки що не хоче завершувати війну, тому він скасував заплановану в Будапешті зустріч із Путіним.