У Путина сделали циничное заявление о Трампе и войне против Украины

Песков рассказал, что Россия "хочет улучшать отношения с США, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества" и "двигаться быстро" в этом вопросе.

Пресс-секретарь Кремля пожаловался, что Россия и США "теряют время, деньги и прибыль", пока перед ними открываются "очень блестящие перспективы".

"Разумеется, мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов содействовать политическому и дипломатическому урегулированию "проблемы" с Украиной", - добавил он.