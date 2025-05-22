У Путіна зробили нову заяву про обмін "1000 на 1000"

"Це питання (щодо обміну, - ред.) досить трудомістке, там, природно, ведеться робота з обміну конкретними іменами. Оскільки мова йде про тисячу на тисячу, звичайно, це вимагає якогось часу", - сказав він.

Пєсков додав, що робота над цим питанням триває досить оперативно, оскільки "зацікавлені в тому, щоб зробити це в максимально швидкому режимі".