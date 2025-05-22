У Путина сделали новое заявление об обмене "1000 на 1000"

Переговоры России и Украины в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и России. Перед этим президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где ожидал встречи с диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв украинского лидера.

Делегацию Украины возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров. Россия же отправила на переговоры чиновников низкого уровня, чем вызвала критику. Делегацию страны-террориста возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

После переговоров глава Минобороны Украины заявил, что Киев и Москва договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.