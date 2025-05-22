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У Путина сделали новое заявление об обмене "1000 на 1000"

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Реализация обмена пленными в формате 1000 на 1000 между Украиной и Российской Федерацией (РФ) требует времени, но все максимально заинтересованы, чтобы сделать это как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".

"Этот вопрос (по обмену, - ред.) достаточно трудоемкий, там, естественно, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, конечно, это требует какого-то времени", - сказал он.

Песков добавил, что работа над этим вопросом идет достаточно оперативно, поскольку "заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме".

 

Переговоры России и Украины в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и России. Перед этим президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где ожидал встречи с диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв украинского лидера.

Делегацию Украины возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров. Россия же отправила на переговоры чиновников низкого уровня, чем вызвала критику. Делегацию страны-террориста возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

После переговоров глава Минобороны Украины заявил, что Киев и Москва договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

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