У Путина сделали красноречивое признание относительно договоренностей в Анкоридже

В Кремле заявили, что не ожидают выполнения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, и продолжают делать ставку на достижение собственных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника российского диктатора Юрия Ушакова Павлу Зарубину для российского агентства " Вести ".

По его словам, позиция Москвы остается неизменной и основана на принципах, которые российская сторона озвучивала ранее.

"Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - подчеркнул Ушаков.

Он также утверждает, что заявления и обещания, которые российская сторона давала в ходе переговоров в Анкоридже, были основаны на ее принципиальной позиции и не претерпели изменений.

Кроме того, помощник Путина заявил, что на сегодняшний день только одна из сторон соблюдает достигнутые договоренности.

При этом он не уточнил, кого именно имеет в виду, однако добавил, что другая сторона якобы оказалась "не совсем способной пройти свою часть пути".

"На данный момент одна сторона, как и раньше, соблюдает те договоренности, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", - отметил он.