Представник російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що Москва нібито чує всі заяви, які лунають щодо Калінінграда.

"Росія фіксує різку риторику із боку Заходу щодо планів блокади Калінінграда та реагує на неї", - сказав Пєсков.

На цьому тлі він згадав про наявність у РФ яедрної зброї і можливості її застосування.

За його словами, розмови з європейськими політиками з цього приводу уже тривають.

"Дипломати РФ нагадують гарячим головам у Європі, що ядерна відповідь на блокаду Калінінграда визначена нормативними документами", - заявив Пєсков.

До речі, напередодні посольства Росії у Великій Британії та Ірландії виступили із жорсткими заявами у відповідь на публікації британських медіа, зокрема газети The i Paper, та телевізійні сюжети, у яких розглядали можливі сценарії морської та повітряної блокади Калінінграда силами НАТО.

У російських дипвідомствах заявили, що будь-які військові дії або спроба заблокувати сполучення Калінінграда з РФ нібито спричинять "відповідь усіма наявними засобами", зокрема з ядерною зброєю.

Ба більше, у Москві допустили превентивні удари по центрах ухвалення рішень.