Путін вчетверте за рік збільшив армію на тлі чуток про мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін підвищив чисельність армії РФ вчетверте за 2026 рік. У період з 2022-го по 2025 роки він робив це всього тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Путіна, передає "Агентство.Новости" у Telegram.

Путін знову збільшив армію

Путін підписав указ, яким збільшив чисельність військовослужбовців в армії РФ на 15,5 тисяч осіб.

Фото: Указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення армії РФ (t.me/agentstvonews)

Востаннє очільник Кремля підвищував її наприкінці липня на:

25 тисяч військовослужбовців,

2 тисячі цивільних співробітників.

Тоді додаткові ставки було виділено під створення військово-будівельних підрозділів – сучасних аналогів радянських будбатів, пише видання.

У середині червня загальна чисельність військових була збільшена на 7,7 тисячі осіб. Ще раніше, у березні, штатна чисельність зростала на 2 тисячі осіб.

Збільшення армії з 2022 року

До 2026 року Путін востаннє змінював чисельність армії у вересні 2024 року відразу на 180 тисяч осіб.

До цього аналогічний указ Путін підписував у грудні 2023 року (приріст на 169,4 тисяч осіб).

Вперше за час повномасштабної війни проти України указ про підвищення чисельності Путін підписував у серпні 2022 року.Тоді він збільшував чисельність ЗС на 137 тисяч осіб.

Видання зазначає, що четвертий за рік указ про підвищення чисельності ЗС Путін підписав на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в Росії або про можливий напад Росії на європейські країни.

Російська влада офіційно неодноразово заперечувала такі плани.