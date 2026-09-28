ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін тотально засекретив дані про енергетику та нафтопереробку Росії

20:53 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Путін тотально засекретив дані про енергетику та нафтопереробку Росії Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія все більше ховає інформацію про свою енергетичну галузь. Таким чином країна-агресорка намагається уникнути санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін засекретив дані про енергоносії

Російський диктатор Володимир Путін 28 вересня підписав відповідний указ. Документ додатково обмежує розкриття інформації про енергоносії та нафтопродукти у відповідь на санкції з боку США та інших західних країн.

Указ, метою якого є ускладнення виконання санкцій, окреслює низку обмежень щодо публікацій, зокрема через засоби масової інформації.

Також обмежується використання певних наборів даних щодо:

  • характеру,
  • ціни,
  • продавців,
  • покупців,
  • маршрутів,
  • пунктів призначення певного експорту енергоносіїв.

Поширення, зазначає Reuters. дозволяється лише за умови, що компанія, що бере участь у транзакції, розкриває дані.

Публікація відповідних митних даних також обмежена.

Росія вже засекретила публікацію кількох даних, зокрема щодо видобутку сирої нафти, пише видання.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна просить президента США Дональда Трампа реалізувати закон покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії.

Крім того, Трамп заялявв, що застосує санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ
Новини
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки