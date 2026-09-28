Путін тотально засекретив дані про енергетику та нафтопереробку Росії

Росія все більше ховає інформацію про свою енергетичну галузь. Таким чином країна-агресорка намагається уникнути санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін засекретив дані про енергоносії

Російський диктатор Володимир Путін 28 вересня підписав відповідний указ. Документ додатково обмежує розкриття інформації про енергоносії та нафтопродукти у відповідь на санкції з боку США та інших західних країн.

Указ, метою якого є ускладнення виконання санкцій, окреслює низку обмежень щодо публікацій, зокрема через засоби масової інформації.

Також обмежується використання певних наборів даних щодо:

характеру,

ціни,

продавців,

покупців,

маршрутів,

пунктів призначення певного експорту енергоносіїв.

Поширення, зазначає Reuters. дозволяється лише за умови, що компанія, що бере участь у транзакції, розкриває дані.

Публікація відповідних митних даних також обмежена.

Росія вже засекретила публікацію кількох даних, зокрема щодо видобутку сирої нафти, пише видання.



