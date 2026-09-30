Представитель российского диктатора Владимира Путина утверждает, что Москва слышит все заявления, которые звучат об Калининграде.

"РФ фиксирует оголтелые заявления с Запада о планах блокады Калининграда и реагирует на них", - сказал Песков.

На этом фоне он упомянул о наличии у РФ ядрного оружия и возможностях его применения.

По его словам, разговоры с европейскими политиками на этот счет уже проводят.

"Дипломаты РФ напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами", - заявил Песков.

Кстати, накануне посольства России в Великобритании и Ирландии выступили с жесткими заявлениями в ответ на публикации британских медиа, в частности газеты The i Paper, и телевизионные сюжеты, в которых рассматривались возможные сценарии морской блокады Калининградской области силами НАТО.

В российских дипведомствах заявили, что любые военные действия или попытка заблокировать сообщение Калининграда с РФ якобы повлекут за собой "ответ всеми имеющимися средствами", в том числе с ядерным оружием.

Более того, в Москве допустили превентивные удары по центрам принятия решений.