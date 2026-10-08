У Путіна не збираються відновлювати мирні переговори з Україною

Росія не хоче переговорів

РФ не збирається найближчим часом відновлювати переговори про завершення війни з Україною за посередництва США, каже Рябков.

"Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі на сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас", - сказав він.

Рябков також цинічно поклав відповідальність на Україну за припинення тристоронніх зустрічей із врегулювання. При цьому дипломат наголосив, що Москва, як і раніше, нібито відкрита до таких контактів.

Що кажуть у США

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Росією та Україною зайшла в "стратегічний глухий кут". Тож перспективи її завершення дипломатичним шляхом зараз "не проглядаються".

Він попередив, що ситуація загрожує "ескалацією конфлікту", який у результаті "може торкнутися інших країн і перерости в більш масштабне протистояння".

Водночас Рубіо зазначив, що США, як і раніше, готові сприяти укладенню мирної угоди.

Путін про переговори

25 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиції щодо поновлення переговорів з Україною буцімто залишаються "на столі".

Проте назвав масовану атаку безпілотників перед виборами до Держдуми причиною, чому йому доведеться подумати про відповідь.

При цьому він стверджував, що Росія нібито була готова повернутися до діалогу після голосування.

Його речник Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль "розраховує на тристоронню зустріч" щодо врегулювання за участю США у жовтні.

Проте пізніше президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії. Після цього Пєсков заявив, що "передумов для виходу на мирний трек переговорів немає".