Россия не хочет переговоров

РФ не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры о завершении войны с Украиной при посредничестве США, говорит Рябков.

"Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодняшний день нет. Что будет дальше, зависит не от нас", - сказал он.

Рябков также цинично возложил ответственность на Украину за прекращение трехсторонних встреч по урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему якобы открыта для таких контактов.

Что говорят в США

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что война между Россией и Украиной зашла в "стратегический тупик". Поэтому перспективы ее завершения дипломатическим путем сейчас "не рассматриваются".

Он предупредил, что ситуация чревата "эскалацией конфликта", который в результате "может затронуть другие страны и перерасти в более масштабное противостояние".

В то же время Рубио отметил, что США по-прежнему готовы способствовать заключению мирного соглашения.

Путин о переговорах

25 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложения по возобновлению переговоров с Украиной якобы остаются "на столе".

Однако назвал массированную атаку беспилотников перед выборами в Госдуму причиной, почему ему придется подумать об ответе.

При этом он утверждал, что Россия якобы готова была вернуться к диалогу после голосования.

Его спикер Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль "рассчитывает на трехстороннюю встречу" по урегулированию с участием США в октябре.

Однако позже президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России. После этого Песков заявил, что "предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет".