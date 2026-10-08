У Путина не собираются возобновлять мирные переговоры с Украиной

Россия цинично исключает возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем. Причем даже при посредничестве США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, передает The Moscow Times.
РФ не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры о завершении войны с Украиной при посредничестве США, говорит Рябков.
"Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодняшний день нет. Что будет дальше, зависит не от нас", - сказал он.
Рябков также цинично возложил ответственность на Украину за прекращение трехсторонних встреч по урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему якобы открыта для таких контактов.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что война между Россией и Украиной зашла в "стратегический тупик". Поэтому перспективы ее завершения дипломатическим путем сейчас "не рассматриваются".
Он предупредил, что ситуация чревата "эскалацией конфликта", который в результате "может затронуть другие страны и перерасти в более масштабное противостояние".
В то же время Рубио отметил, что США по-прежнему готовы способствовать заключению мирного соглашения.
25 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложения по возобновлению переговоров с Украиной якобы остаются "на столе".
Однако назвал массированную атаку беспилотников перед выборами в Госдуму причиной, почему ему придется подумать об ответе.
При этом он утверждал, что Россия якобы готова была вернуться к диалогу после голосования.
Его спикер Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль "рассчитывает на трехстороннюю встречу" по урегулированию с участием США в октябре.
Однако позже президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России. После этого Песков заявил, что "предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет".
Ранее РБК-Украина писало, что Путин не рассматривает сценарий потенциальной "заморозки" войны против Украины.
Кроме того, Путин пытается сорвать мирные переговоры с США по завершению войны, усиливая террор против Украины и провоцируя ее на ответ.