Путін свідомо ескалує та піднімає ставки перед переговорами зі США, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати мирні переговори зі США щодо завершення війни, посилюючи терор проти України та провокуючи її на відповідь.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

За словами глави держави, агресивна поведінка Росії в небі свідчить про те, що в неї немає сил на землі.

"Друга історія - на мій погляд, він (Путін - ред.) спеціально все ескалює максимально, щоб Україна відповідала, для того щоб він продовжував ескалацію, продовжував максимально піднімати ставки перед будь-якою розмовою з американцями", - пояснив Зеленський.

На цьому тлі глава держави попередив, що росіяни продовжать бити по мостах, дата-центрах та фактично по всьому живому.

Стратегія України на цьому етапі залишається незмінною - максимально посилювати власний захист, намагатися знищити всі ворожі цілі, а також паралельно підтримувати дипломатичний трек.

"Як я і сказав, вчора я говорив з американцями - переговорна група і ми постійно на контакті. Зараз мені написав Віткофф, що вони дуже хочуть організувати якнайшвидше зустрічі. Думаю, підтримаємо організацію відповідних зустрічей. Дуже важливо, щоб не тільки Україна, але й російська сторона підтримувала відповідні зустрічі", - наголосив Зеленський.