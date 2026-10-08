Наразі немає перспектив завершити війну в Україні шляхом переговорів, - Рубіо

Наразі немає жодних перспектив на врегулювання війни в Україні за допомогою переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini .

За його словами, війна Росії проти України опинилася "у стратегічному глухому куті", з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, або шляхом ескалації.

Водночас Рубіо визнав, що дипломатичні зусилля США зазнають невдачі, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає ці вимоги.

"Наразі немеє перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", - зазначив він.

Держсекретар запевнив, що США готові й надалі "відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного вирішення". Водночас він висловив занепокоєння через можливу ескалацію війни.

"Лише вчора відбулися нові атаки на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю", - зазначив Рубіо

Крім того, за його словами, є чіткі ознаки того, що Росія має намір скористатися наближенням зими, щоб знищити українську електромережу та змусити її до капітуляції.

Держсекретар США також підкреслив, що Україна, своєю чергою, посилила здатність завдавати ударів великої дальності вглиб російської території.

"Ми поділяємо занепокоєння, яке охоплює весь світ, щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу. І якщо з’явиться будь-яка можливість врегулювання шляхом переговорів - ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні", - додав Рубіо.