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У Путіна не збираються відновлювати мирні переговори з Україною

21:38 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
У Путіна не збираються відновлювати мирні переговори з Україною Фото: заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков (Getty Images)
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Росія цинічно відкидає можливість закінчити війну проти України дипломатичним шляхом. Причому навіть за посередництва США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Міністерства закордонних справ РФ Сергія Рябкова, передає The Moscow Times.

Росія не хоче переговорів

РФ не збирається найближчим часом відновлювати переговори про завершення війни з Україною за посередництва США, каже Рябков.

"Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі на сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас", - сказав він.

Рябков також цинічно поклав відповідальність на Україну за припинення тристоронніх зустрічей із врегулювання. При цьому дипломат наголосив, що Москва, як і раніше, нібито відкрита до таких контактів.

Що кажуть у США

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Росією та Україною зайшла в "стратегічний глухий кут". Тож перспективи її завершення дипломатичним шляхом зараз "не проглядаються".

Він попередив, що ситуація загрожує "ескалацією конфлікту", який у результаті "може торкнутися інших країн і перерости в більш масштабне протистояння".

Водночас Рубіо зазначив, що США, як і раніше, готові сприяти укладенню мирної угоди.

Путін про переговори

25 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиції щодо поновлення переговорів з Україною буцімто залишаються "на столі".

Проте назвав масовану атаку безпілотників перед виборами до Держдуми причиною, чому йому доведеться подумати про відповідь.

При цьому він стверджував, що Росія нібито була готова повернутися до діалогу після голосування.

Його речник Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль "розраховує на тристоронню зустріч" щодо врегулювання за участю США у жовтні.

Проте пізніше президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії. Після цього Пєсков заявив, що "передумов для виходу на мирний трек переговорів немає".

Раніше РБК-Україна писало, що Путін не розглядає сценарій потенційного "замороження" війни проти України.

Крім того, Путін намагається зірвати мирні переговори зі США щодо завершення війни, посилюючи терор проти України та провокуючи її на відповідь.

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