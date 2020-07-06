У Путина заявили, что не знают о шагах по "включению" ОРДЛО в состав РФ

В Кремле заявили, что не располагает данными о каких-либо де-факто шагах в сторону сближения ОРДЛО с Российской Федерацией. Однако, "Россия продолжит помогать Донбассу".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает издание "РИА Новости".

По его словам, в "ДНР" и "ЛНР" получили российское гражданство и якобы являются гражданами России.

"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", - сказал он.

Вместе с тем Песков заявил, что существенного продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее "экс-премьер-министр "ДНР" Александр Бородай высказал мнение, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России.

Отметим, иностранные СМИ писали, что Российская Федерация требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса.

Кроме того, посол Франции в интервью РБК-Украина заявил, что есть возможность проведения выборов на Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года.