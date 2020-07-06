У Путіна заявили, що не знають про кроки по "включенню" ОРДЛО до складу РФ

У Кремлі заявили, що немає даних про які-небудь де-факто кроки у бік зближення ОРДЛО з Російською Федерацією. Однак, "Росія продовжить допомагати Донбасу".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє видання "РИА Новости".

За його словами, "ДНР" і "ЛНР" отримали російське громадянство і нібито є громадянами Росії.

"Що стосується якихось кроків, де-факто кроків у бік Росії, то мені про це нічого невідомо, якоїсь інформації на цей рахунок я не маю", - сказав він.

Разом з тим, Пєсков заявив, що істотного просування врегулювання ситуації на Донбасі немає.

"Ви знаєте, що Росія надавала і продовжує надавати гуманітарну допомогу населенню цих двох самопроголошених республік", - сказав прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, раніше "екс-прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Бородай висловив думку, що окуповані бойовиками на Донбасі території незабаром увійдуть до складу Росії.

Зазначимо, іноземні ЗМІ писали, що Російська Федерація вимагає від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу.

Крім того, посол Франції в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що є можливість проведення виборів на Донбасі одночасно з місцевими виборами по всій Україні, у жовтні, або до кінця цього року.