У Путина заявили, что Запад продолжит платить за газ в евро
Западные страны продолжат платить за российский газ в евро, согласно заключенным контрактам. Но "Газпром" будет получать оплату уже в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, европейские страны как платили, так и будут платить в евро, согласно договорам.
"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - добавил он.
Он также назвал это "прототипом системы" расчетов в рублях.
Напомним, ранее в конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все расчеты за газ должны были перевести на рубли. В частности, европейские компании должны были открыть рублевые счета в российских банках.
Подробнее о попытке Кремля надавить на европейские страны в материале "Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой".
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