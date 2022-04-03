У Путина заявили, что Запад продолжит платить за газ в евро

Западные страны продолжат платить за российский газ в евро, согласно заключенным контрактам. Но "Газпром" будет получать оплату уже в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, европейские страны как платили, так и будут платить в евро, согласно договорам.

"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - добавил он.

Он также назвал это "прототипом системы" расчетов в рублях.