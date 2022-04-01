Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой

Путин издал указ о новых условиях оплаты за газ для покупателей из "недружественных" стран. В документе условия перехода на оплату рублями, о которых Россия заявила неделю назад, существенно смягчены. Даже предусмотрена возможность отказа от нового механизма и продолжение оплаты за газ евро и долларами. Подробнее – в материале РБК-Украина.

России пришлось отступить от своих жестких требований перевести оплату за газ, который покупают "недружественные" страны, на рубли. Такой шаг она была вынуждена сделать после категоричного отказа покупателей принимать новые условия.

О переводе оплаты за газ на рубли Путин заявил неделю назад. Это было ответным шагом на введение в отношении РФ санкций со стороны США и Европейского Союза. В разряд "недружественных" попали порядка 50 стран – США, ЕС и те, кто поддержал их санкции.

Получать оплату в долларах, евро и в другой валюте для РФ нет никакого смысла, сказал глава Кремля, поскольку доллар и евро "скомпрометировали" себя и "подорвали доверие" внутри страны.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ "не намерена заниматься благотворительностью", и если новые условия оплаты газа не будут приняты, то поставки могут прекратиться. "Нет оплаты – нет газа", – уточнил он.

Инициативу Кремля эксперты расценили как шантаж, попытку обойти санкции и сохранить валютные поступления. Дело в том, что оплата в рублях теоретически была бы возможна лишь при обмене валюты на внутреннем рынке России.

То есть поступления валюты от продажи газа без рисков ареста смогли бы сохраниться. А речь идет о десятках миллиардов долларов, учитывая нынешнюю цену. По данным Reuters, ежедневно от продажи газа в текущем году РФ может получать от 200 до 800 млн евро. Общий объем импорта в Европу превышает 150 млрд кубометров.

Предложение Кремля сразу же было воспринято в штыки покупателями в ЕС. Категорически отказались менять условия контрактов, в которых оплата зафиксирована в евро и долларах, страны G7, Австрия и Нидерланды.

Параллельно с этим Европа усилила активность по переговорам с потенциальными поставщиками газа, которые могли бы заменить сокращение на рынке ЕС российского ресурса. Некоторые страны, в частности, Германия и Нидерланды, заявили, что возможно придется экономить потребление, если закупки в России будут снижены или прекращена поставка.

К тому же, на днях антимонопольные органы ЕС провели обыски в офисах подразделений "Газпрома" в Германии. Предмет расследования – возможность провокации повышения цен на газ в Европе. В минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома", если возникнут проблемы с поставками газа, сообщает Handelsblatt.

ЕС не дала Путину себя шантажировать схемой оплаты за газ (фото: kremlin ru)

После всех этих событий в РФ видимо окончательно поняли, что Европа не намерена идти на компромисс. Закупки газа могут уменьшиться очень скоро, а, следовательно, сократится и объем поступления валюты от единственного гарантированного источника.

За пару дней Москва существенно смягчила риторику. Песков заявил, что переход на оплату в рубли произойдет не в одночасье. "Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс. Не то, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс", – сказал он.

Буквально 30 марта канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Путиным обсудил его газовую инициативу. По сообщению пресс-лужбы правительства Германии, он повторил свою позицию о невозможности что-либо менять в условиях оплаты.

"Канцлер Шольц в разговоре не согласился с предложенной процедурой и попросил предоставить ему информацию в письменном виде, чтобы более точно понять, как она будет проходить", – заявил официальный Берлин по итогу разговора.

В письменном виде новая процедура оплаты газа появилась на следующий день. Соответствующий указ Путина был обнародован 31 марта вечером. Содержание документа довольно сильно отличается от того, что было озвучено ранее.

Во-первых, компаниям не предлагают самостоятельно оплачивать газ в рублях – они продолжат переводить деньги в "Газпромбанк" в валюте. Дальше всем процессом будет заниматься непосредственно российский банк. Для этого он откроет для каждой компании-покупателя газа по два счета типа "К" (конвертируемые) – валютный и рублевый. Они могут использоваться для покупки иностранной валюты на внутреннем рынке РФ.

Счета могут быть открыты лишь по заявлению покупателей газа. Все процедуры по идентификации клиента будут проведены не более чем за 45 дней. Затем они смогут переводить деньги на счет "К" в валюте, указанной в газовом контракте.

Следующий этап – "Газпромбанк" по поручению покупателя газа продает полученную валюту на "Московской Бирже ММВБ - РТС" и зачисляет вырученные средства в рублях на рублевый счет "К" покупателя, а потом рубли переводятся непосредственно "Газпрому". И лишь поле этого считается, что оплата за газ совершена.

Какие риски и насколько они велики?

В новых условиях содержится два рисковых момента для покупателей газа. Однако вероятность их практического возникновения невелика. Первый касается санкций в отношении "Газпромбанка". Пока их ввели лишь США, и то не в полной мере. ЕС в отношении этого банка ограничений не применяла, именно из-за того, что через него проводится оплата за энергоносители. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что риски проводить оплату через "Газпромбанк" пока минимальны.

"В части "Газпромбанка" санкции достаточно ограничены – они касаются только запрета на привлечение кредитов и капитала этим банком от резидентов США. Во всех других аспектах ограничений нет. Хотя есть вероятность расширения санкций. Но я не думаю, что это является риском для европейских банков. Понятно, что если США расширят санкции, и они будут похожи на пакет, введенный в отношении ВТБ, то банк должен будет закрыть корсчета в американских банках. Тогда оплата в долларах станет невозможной. Но пока нет санкций от ЕС, оплата в евро будет рабочим механизмом", – заявил Ваврищук в комментарии РБК-Украина.

Оплата за газ осталась одним из главных источников валюты для РФ (фото: Getty Images)

Второй риск в том, что оплата за газ будет считаться совершенной лишь после зачисления средств на рублевый счет "К". То есть, если обязательства по оплате газа покупателем считались выполненными после проведения оплаты в валюте на счет "Газпрома" в "Газпромбанке", то сейчас оплата фиксируется лишь после зачисления денег на рублевый счет.

Таким образом, после перевода валюты покупателем и совершения оплаты должно пройти какое-то время для продажи этой валюты на бирже и зачисления выручки на рублевый счет. В этот период с деньгами теоретически может произойти все что угодно – они могут быть арестованы или использованы не по назначению. Такие риски, кстати, отражены в путинском указе.

"Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа "К" и специальному валютному счету типа "К", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа", – говорится в документе.

Ваврищук считает, что и эти риски минимальны. "Для реализации валюты на межбанке может понадобиться от нескольких минут до нескольких часов. Это не то, что может усложнить транзакции", – отметил он.

Однако следует учитывать, что порядок расчета в любой момент может быть изменен в зависимости от развития ситуации – изменением действующего документа или изданием нового.

Но более вероятным развитием событий Ваврищук считает отказ покупателей газа принимать новые условия Москвы. "Думаю, европейцы принципиально не согласятся на такую схему, и вряд ли будут давать заявки на открытие новых счетов", – заявил эксперт.

Одним из пунктов указа предусмотрено прекращение поставок газа, если оплата за него проведена не в рублях или не в полном объеме. Однако другой пункт допускает исключение и продолжение оплаты валютой. Право решать как платить покупателю предоставлено правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Именно она может выдавать разрешения иностранным покупателям на оплату поставок газа "без соблюдения порядка, установленного настоящим указом". При каких обстоятельствах будет позволено отказаться от оплаты в рублях и сохранить оплату валютой в указе не указано.

Велика вероятность того, отметил Ваврищук, что этот пункт включен в документ именно для того, чтоб в случае несогласия покупателей газа с предложенной процедурой, не прекращать поставки, особенно по долгосрочным контрактам. Так что, можно предположить, что условие оплаты за газ в рублях будут действовать в основном для новых контрактов с "Газпромом" и продажи газа на спотовом рынке.

Указ об оплате рублями вступил в силу с 1 апреля. Однако реально он сможет заработать не раньше мая. Причина в том, что оплата за газ происходит по итогу месяца, и для открытия спецсчетов предусмотрено до 45 дней.

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Фактически, итоговые условия, выставленные Россией, подтверждают, что вопрос торговли газом для нее остается достаточно важным и болезненным. Сейчас, пожалуй, это единственный гарантированный источник валюты. То что РФ пошла на попятный, подтверждает также и то, что Кремль оценил реальную угрозу потерять одного из основных потребителей своих энергоресурсов уже в ближайшее время.