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У Путіна заявили, що Захід продовжить платити за газ в євро

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Москва, Неділя 03 квітня 2022 14:12
У Путіна заявили, що Захід продовжить платити за газ в євро Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Західні країни продовжать платити за російський газ в євро, згідно з укладеними контрактами. Але "Газпром" буде отримувати оплату вже в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, європейські країни як платили, так і будуть платити в євро, згідно з договорами.

"Але при цьому кінцева оплата все-таки буде надходити продавцю - "Газпрому" - саме в рублях шляхом вже придбання за ці євро російських рублів", - додав він.

Він також назвав це "прототипом системи" розрахунків в рублях.

Нагадаємо, раніше в кінці березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким всі розрахунки за газ повинні були перевести на рублі. Зокрема, європейські компанії повинні були відкрити рублеві рахунки в російських банках.

Детальніше про спробу Кремля натиснути на європейські країни в матеріалі "Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою".

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