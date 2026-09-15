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"Нам є що сказати": у Росії заявили про готовність до нових переговорів щодо України

13:13 15.09.2026 Вт
1 хв
Лавров нафантазував, що всі попередні переговори переривались не з ініціативи Кремля
aimg Валерій Ульяненко
"Нам є що сказати": у Росії заявили про готовність до нових переговорів щодо України Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
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Росія готова до проведення нового раунду переговорів щодо України. Москві "є що сказати" і вона нібито ніколи не відмовлялась від діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "РБК".

За його словами, Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. Лавров додав, що всі переговори, які відбувалися раніше, нібито переривалися не з російської ініціативи.

"Тому, якщо наші колеги будуть готові, я думаю, що цілком можна їх відновити. Нам є що сказати", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю Росії, України та США.

За його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.

Крім того, Лавров заявив, що Кремль побачив "позитивний сигнал" у підході США до до мирного процесу. Він зазначив, що Москві сподобалося те, що Вашингтон, мовляв, "враховує реалії на землі".

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з російським диктатором відбудеться лише після того, як Росія погодиться завершити війну проти України.

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