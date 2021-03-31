У Путина заявили об угрозе "возобновления" войны на Донбассе

Российские власти обеспокоены тем, что последнее обострение на Донбассе свидетельствует о якобы эскалации конфликта со стороны Украины. Это, как считают в Кремле, может привести к "возобновлению" войны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - отметил Песков.
Ему также задали вопрос об открытом участии России в этой войне, на что он ответил, что имел в виду "гражданскую войну, которая там уже была".
Напомним, последнее обострение на Донбассе связано с гибелью четырех украинских бойцов в боях под Шумами в Донецкой области. Украина пыталась провести внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но в итоге ситуация обсуждается на уровне нормандского формата.
При этом у Путина уже заявляли о том, что такие обострения могут привести к силовому сценарию развития конфликта на Донбассе.