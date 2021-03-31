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У Путіна заявили про загрозу "поновлення" війни на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Російська влада стурбована тим, що останнє загострення на Донбасі свідчить про нібито ескалацію конфлікту з боку України. Це, як вважають у Кремлі, може призвести до "поновлення" війни.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити", - зазначив Пєсков.

Йому також поставили питання про відкриту участь Росії в цій війні, на що він відповів, що мав на увазі "громадянську війну, яка там вже була".

Нагадаємо, останнє загострення на Донбасі пов'язано із загибеллю чотирьох українських бійців у боях під Шумами в Донецькій області. Україна намагалася провести позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але в підсумку ситуація обговорюється на рівні нормандського формату.

При цьому у Путіна вже заявляли про те, що такі загострення можуть призвести до силового сценарію розвитку конфлікту на Донбасі.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбас
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