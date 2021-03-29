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План по Донбассу и пункты пропуска: что обсудит ТКГ на этой неделе

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 11:22
План по Донбассу и пункты пропуска: что обсудит ТКГ на этой неделе Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе пройдут очередные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. На видеоконференции планируют обсудить мирный план совместных шагов и открытие пунктов пропуска.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что 30 марта пройдут видеоконференции рабочих подгрупп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам. А на среду запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

Повестка дня на эту неделю:

  • нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Также сообщается, что на сегодня продолжаются консультации политических советников "нормандской четверки", чтобы вернуться к полному режиму прекращения огня. Кроме того, по поручению президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проводит расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе Шумов.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела в районе этого населенного пункта погибли четверо украинских бойцов, из-за чего Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

Однако позже приняли решение не проводить встречу, и ситуацию теперь обсуждают политические советники.

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