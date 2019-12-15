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У Путина заявили о сокращении шансов на вооруженный конфликт в Украине

Новости » Политика     15.12.2019 - 16:59
У Путина заявили о сокращении шансов на вооруженный конфликт в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Песков обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в войне на Донбассе

Приход к власти Владимира Зеленского сократили шансы на вооруженный конфликт в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в войне на Донбассе.

"Ответ в данном случае утвердительный. Зеленский не относится к "партии войны". Если (пятый президент Украины, - ред.) Порошенко олицетворял "партию войны", он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - сказал Песков.

Напомним, РБК-Украина писало, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

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