У Путіна заявили, що запропонували Україні дату і місце для обміну "меморандумами"

Голова російської делегації на зустрічі з Україною Володимир Мединський заявив, що це він телефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував місце зустрічі для обміну "меморандумами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА.новости".
Сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Умєров телефонував голові російської делегації Володимиру Мединському. Розмова стосувалась "меморандуму", який за версією Росії міститиме пропозиції щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.
Мединський заявив, що зателефонував сьогодні Умерову і запропонував точну дату і місце зустрічі для обміну меморандумами.
"Прочитав новину, поширювану всіма світовими агентствами, що нібито мені дзвонив Умєров з приводу "меморандуму", який ми, мовляв, досі не підготували. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую. Усе було майже так. Тільки навпаки", - заявив той.
За його словами, це не Умєров телефонував йому, а він міністру оборони України та запропонував точну дату і місце зустрічі для обміну "меморандумами".
"Там же, відразу на місці, ми готові почати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню", - сказав Мединський.
Він заявив, що тепер Росія чекає підтвердження від України підтвердження, і готова в назначену ними дату "особисто зустрітися і почати працювати".
Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації погодилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.
Після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін заявив, що Москва працює над "меморандумом", у якому викладе свої бачення майбутнього мирного врегулювання, зокрема можливі терміни завершення війни.
24 травня у МЗС Росії повідомили, що документ майже завершено й він міститиме основні позиції Москви щодо припинення бойових дій. Водночас Україна досі не отримала цей документ.
Водночас, в Офісі президента вважають, що Росія може вписати у "меморандум" неприйнятні умови, зокрема повну втрату суверенітету для України.
Також ми писали, що Reuters дізналося, що Путін може внести в список для припинення війни в Україні.
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