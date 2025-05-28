У Путина заявили, что предложили Украине дату и место для обмена "меморандумами"

Что предшествовало

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому. Разговор касался "меморандума", который по версии России будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.

Что заявил Мединский

Мединский заявил, что позвонил сегодня Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу "меморандума", который мы, мол, до сих пор не подготовили. Мол, что-то россияне не спешат. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил тот.

По его словам, это не Умеров звонил ему, а он министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена "меморандумами".

"Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - сказал Мединский.

Он заявил, что теперь Россия ждет подтверждения от Украины подтверждения, и готова в назначенную ими дату "лично встретиться и начать работать".