У Путіна заявили, що Україна має "розчистити перешкоди" для переговорів з РФ

У Кремлі знову заявили про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, аби Київ "юридично розчистив перешкоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА.новости".
Росія вчергове заявила про свою нібито готовність до переговорів із Україною.
Пєсков заявив, що Київ має піти на певні юридичні кроки, щоб "розчистити перешкоди" для початку діалогу з Москвою.
"При бажанні та відкритості України, Київ має зробити кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів з Росією", - сказав Пєсков, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливість обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.
Він також додав, що президент РФ неодноразово заявляв про "відкритість до переговорів" і вважає слова Путіна вчора є черговим підтвердженням такої позиції.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", яке тривало з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, що віддав наказ про припинення всіх бойових дій.
Однак, у результаті бойові дії на фронті все ж тривали. Водночас фіксувалося зменшення кількості обстрілів.
Після завершення "перемир'я" Росія звинуватила Україну у порушенні умов.
Міноборони РФ заявило, що українські збройні сили нібито продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів по позиціях російських військ.
Водночас, вчора прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість мирної угоди з Україною, висловлену президентом США Дональдом Трампом.
За його словами, Росія залишається "відкритою до пошуку мирного врегулювання".
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