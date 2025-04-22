У Путина заявили, что Украина должна "расчистить препятствия" для переговоров с РФ

В Кремле снова заявили о готовности к переговорам с Украиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, чтобы Киев "юридически расчистил препятствия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.новости".
Россия в очередной раз заявила о своей якобы готовности к переговорам с Украиной.
Песков заявил, что Киев должен пойти на определенные юридические шаги, чтобы "расчистить препятствия" для начала диалога с Москвой.
"При желании и открытости Украины, Киев должен сделать шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией", - сказал Песков, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности обсуждения моратория на удары по гражданской инфраструктуре.
Он также добавил, что президент РФ неоднократно заявлял об "открытости к переговорам" и считает слова Путина вчера является очередным подтверждением такой позиции.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, что отдал приказ о прекращении всех боевых действий.
Однако, в результате боевые действия на фронте все же продолжались. В то же время фиксировалось уменьшение количества обстрелов.
После завершения "перемирия" Россия обвинила Украину в нарушении условий.
Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные силы якобы продолжали обстрелы, в частности артиллерийские удары и использование дронов по позициям российских войск.
В то же время, вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность мирного соглашения с Украиной, высказанную президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, Россия остается "открытой к поиску мирного урегулирования".
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