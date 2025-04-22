У Путина заявили, что Украина должна "расчистить препятствия" для переговоров с РФ

Россия в очередной раз заявила о своей якобы готовности к переговорам с Украиной.

Песков заявил, что Киев должен пойти на определенные юридические шаги, чтобы "расчистить препятствия" для начала диалога с Москвой.

"При желании и открытости Украины, Киев должен сделать шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией", - сказал Песков, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности обсуждения моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

Он также добавил, что президент РФ неоднократно заявлял об "открытости к переговорам" и считает слова Путина вчера является очередным подтверждением такой позиции.