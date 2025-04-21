У Кремлі відповіли на заяву Трампа про мирну угоду з Україною цього тижня

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість мирної угоди з Україною, висловлену президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Росія залишається відкритою до пошуку мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я не хотів би зараз давати якісь коментарі, тим більше щодо часових рамок. Президент Путін, російська сторона залишаються відкритими до пошуку мирного урегулювання. Продовжують роботу і з американською стороною. І, звісно, ми сподіваємося, що ця робота дасть свої результати", - заявив Пєсков.

У відповідь на ці слова прессекретар російського диктатора Пєсков підтвердив, що Москва нібито "залишається відкритою до пошуку мирного врегулювання" та продовжує вести відповідні контакти з американською стороною.

Президент США Дональд Трамп у неділю висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть досягти угоди про припинення вогню вже найближчими днями.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. За його словами, це станеться, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Водночас Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

При цьому видання Bloomberg писало, що мирна пропозиція США передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.

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