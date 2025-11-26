У Путіна заявили, що мирний план "не обговорювали", але зустріч із США в Абу-Дабі була

"Росія поки не отримувала офіційно мирний план США щодо України, але неофіційний папір є", - зазначив Ушаков.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США, але багато чого вимагає дискусії.

Він також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів мирного плану США, але через їх кількість в них "навіть можна заплутатися".

"Росія поки не вела жодних обговорень американського плану щодо України, Москві лише передали останні версії плану США Дональда Трампа неофіційними каналами", - додав Ушаков.

Він також додав, що представники російських та українських спецслужб дійсно періодично зустрічаються в ОАЕ – там вирішуються педантичні питання, включаючи обмін полоненими.

Також він підтвердив, що в Абу-Дабі відбулися переговори нового представника США з делегацією України та представником Росії. Однак Ушаков наголосив, що мирний план нібито не обговорювався.