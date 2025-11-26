У Путина заявили, что мирный план "не обсуждали", но встреча с США в Абу-Даби была

"Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага есть", - отметил Ушаков.

По его словам, Россия якобы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии.

Он также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества в них "даже можно запутаться".

"Россия пока не вела никаких обсуждений американского плана по Украине, Москве лишь передали последние версии плана США Дональда Трампа по неофициальным каналам", - добавил Ушаков.

Он также добавил, что представители российских и украинских спецслужб действительно периодически встречаются в ОАЭ - там решаются щепетильные вопросы, включая обмен пленными.

Также он подтвердил, что в Абу-Даби состоялись переговоры нового представителя США с делегацией Украины и представителем России. Однако Ушаков подчеркнул, что мирный план якобы не обсуждался.