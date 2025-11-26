У Путина заявили, что мирный план "не обсуждали", но встреча с США в Абу-Даби была
В Кремле заявили, что РФ якобы ни с кем не обсуждала детали мирного плана США по завершению войны в Украине, но подтвердили недавнюю встречу в Абу-Даби.
Об этом заявил помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага есть", - отметил Ушаков.
По его словам, Россия якобы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии.
Он также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества в них "даже можно запутаться".
"Россия пока не вела никаких обсуждений американского плана по Украине, Москве лишь передали последние версии плана США Дональда Трампа по неофициальным каналам", - добавил Ушаков.
Он также добавил, что представители российских и украинских спецслужб действительно периодически встречаются в ОАЭ - там решаются щепетильные вопросы, включая обмен пленными.
Также он подтвердил, что в Абу-Даби состоялись переговоры нового представителя США с делегацией Украины и представителем России. Однако Ушаков подчеркнул, что мирный план якобы не обсуждался.
Что предшествовало
Напомним, 23 ноября в Женеве Украина и США согласовали обновленную рамочную версию американского предложения, подчеркнув конструктивность и взаимоуважение во время диалога и общее стремление к справедливому и длительному миру.
Переговоры с участием украинской и европейских делегаций показали значительный прогресс в продвижении к мирному урегулированию конфликта.
После первого дня встреч стало понятно, что первоначальный срок подписания соглашения, который определил президент США Дональд Трамп на 27 ноября, может быть перенесен.
По итогам переговоров стороны согласовали большинство положений американского плана и внесли изменения в спорные моменты.
Впоследствии Соединенные Штаты и Украина согласовали предварительную версию мирного плана, после чего министр армии США Дэн Дрисколл провел переговоры с российскими чиновниками в Абу-Даби.