UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина заявили о последствиях вступления Украины в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле считают, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. Они хотят, чтобы украинская власть прислушалась к жителям оккупированных территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агенство ТАСС.

Песков считает, что говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения жителей "ДНР" и "ЛНР".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента России.

Он заявил, что Москва пока не видит у Киева намерений взять под контроль подразделения ВС Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны

Напомним, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Отметим, США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияУкраинаДонбасс
Читайте также
Стало известно имя убитого снайпером на Донбассе украинского военного
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Прогноз погоды