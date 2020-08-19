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У Путіна заявили про підготовку зустрічі помічників "нормандської четвірки"

Москва, Середа 19 серпня 2020 14:08
У Путіна заявили про підготовку зустрічі помічників "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі заявили, що порядок денний зустрічі передбачуваний

У Кремлі заявили, що зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки" готується. Втім, точної дати ще немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Газета.ру".

Він зазначив, що порядок денний зустрічі передбачуваний і буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

"Знаю, що дійсно підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Хайко Маас обговорили перспективи проведення нормандської зустрічі.

Зазначимо, українська сторона активно працює над організацією нормандської зустрічі і все залежить від бажання Росії.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сподівається, що наступного нормандської зустрічі в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі.

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