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У Путина заявили о переговорах по возвращению оборудования с украинских кораблей

Новости » Политика     27.11.2019 - 11:19
У Путина заявили о переговорах по возвращению оборудования с украинских кораблей
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Песков отметил, что он не знает деталей этих переговоров

Украина и Россия осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что он не знает деталей этих переговоров.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", - сказал он.

Напомним, ранее украинский президент заявил, что Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях.

Отметим, после возвращения кораблей начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что захваченные корабли в РФ были разграблены мародерами.

Кроме того, в России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных кораблях "сгнили из-за влажности", потому что корабли фактически 10 месяцев находились без присмотра.

Также в комментарии РБК-Украина адвокат Николай Полозов заявил, что Россия не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей.

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