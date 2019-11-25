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Зеленский: Россия вернет недостающее на кораблях оборудование

Новости » Политика     25.11.2019 - 17:57
Зеленский: Россия вернет недостающее на кораблях оборудование
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал, что катера через три месяца снова будут в строю

Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях. Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

Напомним, 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии. Он заявил, что "россияне их угробили и поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". Также пропали либо были уничтожены личные вещи моряков.

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных кораблях "сгнили из-за влажности", потому что корабли фактически 10 месяцев находились без присмотра.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что захваченные корабли в РФ были разграблены мародерами. Он также отметил, что украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу.

Также сообщалось, что Россия не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей.

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