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Россия не вернула Украине оружие и боеприпасы с военных кораблей, - адвокат

Новости » Политика     21.11.2019 - 17:15
Россия не вернула Украине оружие и боеприпасы с военных кораблей, - адвокат
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Речь идет о личном оружии моряков и вооружении кораблей

Российская Федерация не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей в Керченском проливе в прошлом году. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил адвокат Николай Полозов.

По его словам, изъятое оружие украинских моряков, а также сотни единиц боеприпасов остались в Москве, так как являются вещественными доказательствам в уголовном деле. Кроме того, личные вещи, которые были признаны вещдоками - в основном ноутбуки, телефоны и флешки - тоже не вернули украинской стороне.

Напомним, вчера вечером корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, "россияне их угробили" и поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

В то же время сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины о том, что Москва передала захваченные в Керченском проливе корабли в ненадлежащем состоянии, не повлияют на саммит "нормандской четверки".

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Новости Украины оружиекорабльНиколай Полозов
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