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У Путіна заявили про переговори щодо повернення обладнання з українських кораблів

Новини » Політика     27.11.2019 - 11:19
У Путіна заявили про переговори щодо повернення обладнання з українських кораблів
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков зазначив, що він не знає деталей цих переговорів

Україна і Росія здійснюють контакти з питання обладнання з повернутих Україні кораблів. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що він не знає деталей цих переговорів.

"Тема зачіпалася, дійсно, і ми про це сказали в нашому повідомленні. В даний час більше додати нічого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше український президент заявив, що Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.

Зазначимо, після повернення кораблів начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що захоплені кораблі в РФ були пограбовані мародерами.

Крім того, у Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених кораблях "згнили через вологість", тому що кораблі фактично 10 місяців перебували без нагляду.

Також в коментарі РБК-Україна адвокат Микола Полозов заявив, що Росія не повернула Україні близько 30 одиниць зброї і сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів.

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