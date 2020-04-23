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У Путіна заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     23.04.2020 - 13:58
У Путіна заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна розчаровані в ситуації з виконанням мінських угод

На сьогоднішній день немає планів проведення саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, ситуація з виконанням мінських домовленостей залишає бажати кращого, тому немає планів провести саміт "нормандської четвірки", в тому числі у форматі відеозв'язку.

"Поки ніяких начерків з цього приводу немає. Ситуація з реалізацією мінських домовленостей в цілому і паризьких домовленостей, зокрема, як і раніше залишає бажати кращого", - підкреслив Пєсков.

Він додав, що поки якоїсь конкретики на цей рахунок немає.

Нагадаємо, сьогодні стала відома дата відеоконференції в нормандському форматі. Зокрема, такі переговори заплановані на 30 квітня, в них візьмуть участь міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції.

Як повідомило РБК-Україна джерело в дипломатичних колах, на цих переговорах спробують дати імпульс роботі тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

На засіданні ТКГ обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки"
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяНормандський формат
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