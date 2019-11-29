У Путина заявили, что отказ от "Минска" затруднит урегулирование на Донбассе

Переход от минских соглашений к другим документам затруднит урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков отметил, что закон об особом статусе Донбасса является частью минских соглашений.

"Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа, сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - заявил он.

Напомним, ранее Песков заявил, что президенты РФ и Украины во время переговоров в Париже 9 декабря могут обсудить газовый контракт. При этом он отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках переговоров Москвы и Киева на эту тему.

Отметим, до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину. По его мнению, на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.