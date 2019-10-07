У Путина заявили, что не могут повлиять на отвод сил боевиков на Донбассе

Кремль имеет некоторое влияние на "ДНР" и "ЛНР", но не может повлиять на отвод сил боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на отвод сил боевиков.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса". Но вы знаете, что "республики Донбасса" - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Министр отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики несколько дней назад обстреляли Петровское и Золотое.

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил должен состояться 7 октября.