У Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі

Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відвід сил бойовиків. Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на відвід сил бойовиків.

"Кремль, безумовно, має певний вплив на "республіки Донбасу". Але ви знаєте, що "республіки Донбасу" - самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалося через недавні обстріли бойовиків. Міністр зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілу, але бойовики кілька днів тому обстріляли Петровське і Золоте.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотом. Тоді спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що розведення сил повинно відбутися 7 жовтня.