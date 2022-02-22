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У Путина заявили, что минские соглашения больше не стоят на повестке дня

Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что после признания террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Минские соглашения больше не стоят на повестке дня. В приоритете Кремля "гарантии безопасности для РФ".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Он подтвердил, что признание "ЛДНР" свидетельствует о возможном выходе России из Минских соглашений.

"Вопрос "Минска-2" более не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", - заявил Песков.

Напомним, что 22 февраля Россия официально назвала границы признания "ЛДНР". При этом Дмитрий Песков заявил, что "республики" будут располагаться в тех "границах, которых они себя провозглашали".

РБК-Украина также сообщило, что Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".

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ПесковВторжение России в Украину