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У Путіна заявили, що мінські угоди більше не стоять на порядку денному

Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що після визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Мінські угоди більше не стоять на порядку денному. У пріоритеті Кремля "гарантії безпеки для РФ".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він підтвердив, що визнання "ЛДНР" свідчить про можливий вихід Росії з Мінських угод.

"Питання" Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 22 лютого Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР". При цьому Дмитро Пєсков заявив, що "Республіки" будуть розташовуватися в тих "кордонах, яких вони себе проголошували".

РБК-Україна також повідомило, що Німеччина після визнання Росією " ЛНР "вирішила призупинити сертифікацію" Північного потоку-2".

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