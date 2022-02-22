У Путіна заявили, що мінські угоди більше не стоять на порядку денному

Росія заявила, що після визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Мінські угоди більше не стоять на порядку денному. У пріоритеті Кремля "гарантії безпеки для РФ".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Він підтвердив, що визнання "ЛДНР" свідчить про можливий вихід Росії з Мінських угод.
"Питання" Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що 22 лютого Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР". При цьому Дмитро Пєсков заявив, що "Республіки" будуть розташовуватися в тих "кордонах, яких вони себе проголошували".
РБК-Україна також повідомило, що Німеччина після визнання Росією " ЛНР "вирішила призупинити сертифікацію" Північного потоку-2".