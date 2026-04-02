У Путіна заявили про "контакти" зі США щодо України, поки перемовини на паузі

"Зараз у тристоронніх переговорах настала пауза. Ми підтримуємо контакти з американцями, але бачимо, що й українці теж активно з ними спілкуються. Зараз американські переговірники - ми знаємо, про кого йдеться - зайняті іншим, іншою проблемою в більшій мірі", - сказав він.

Крім того, Ушаков розповів, чи інформують США країну-агресорку про хід своїх переговорів з Україною.

"Триває процес контактів, і в ході цих контактів ми обговорюємо, я б сказав, насамперед українську проблематику", - зазначив він.

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.