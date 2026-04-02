UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Путіна заявили про "контакти" зі США щодо України, поки перемовини на паузі

14:30 02.04.2026 Чт
2 хв
РФ зробила американців крайніми у зупинці мирного процесу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Юрій Ушаков (Getty Images)

В Росії заявили, що тристоронні переговори щодо України "на паузі", оскільки американські переговірники "зайняті іншим".

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Зараз у тристоронніх переговорах настала пауза. Ми підтримуємо контакти з американцями, але бачимо, що й українці теж активно з ними спілкуються. Зараз американські переговірники - ми знаємо, про кого йдеться - зайняті іншим, іншою проблемою в більшій мірі", - сказав він.

Крім того, Ушаков розповів, чи інформують США країну-агресорку про хід своїх переговорів з Україною.

"Триває процес контактів, і в ході цих контактів ми обговорюємо, я б сказав, насамперед українську проблематику", - зазначив він.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Вчора, 1 квітня, Bloomberg з посиланням на джерела написало, що у США вірять, що, попри зміщення фокусу Вашингтона на Близький Схід, проведення переговорів між Росією та Україною все ще можливе.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
