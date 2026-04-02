У Путина заявили о "контактах" с США по Украине, пока переговоры на паузе

"Сейчас в трехсторонних переговорах наступила пауза. Мы поддерживаем контакты с американцами, но видим, что и украинцы тоже активно с ними общаются. Сейчас американские переговорщики - мы знаем, о ком идет речь - заняты другим, другой проблемой в большей степени", - сказал он.

Кроме того, Ушаков рассказал, информируют ли США страну-агрессора о ходе своих переговоров с Украиной.

"Продолжается процесс контактов, и в ходе этих контактов мы обсуждаем, я бы сказал, прежде всего украинскую проблематику", - отметил он.

Переговоры по миру в Украине

Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он отметил, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.