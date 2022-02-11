Путина застали врасплох. США намеренно говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN

Источник в Белом доме сообщил, что есть признаки того, что такая стратегия сработала. Президента России Владимира Путина застали врасплох. В то же время перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов.

Из-за этого в Кремле могут ставить вопрос, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.

Однако такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ. Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений. Информация поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без должного подтверждения.