Путіна застали зненацька. США навмисно говорили про тривожні сценарії РФ проти України, - CNN
Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації Росії проти України. Це входило в план стримування Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
Джерело у Білому домі повідомило, що є ознаки того, що така стратегія спрацювала. Президента Росії Володимира Путіна застали зненацька. Водночас перехоплені дані розвідників Ради національної безпеки США змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів.
Завдяки цьому у Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.
Однак така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ. Білий дім не надавав докази своїх заяв. Інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.
Нагадаємо, держсекретар США заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент.
Крім того, Байден звернувся до американців з проханням вже зараз покинути Україну.