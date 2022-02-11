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Путіна застали зненацька. США навмисно говорили про тривожні сценарії РФ проти України, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 15:47
Путіна застали зненацька. США навмисно говорили про тривожні сценарії РФ проти України, - CNN Фото: США намагались застати Володимира Путіна зненацька (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації Росії проти України. Це входило в план стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Джерело у Білому домі повідомило, що є ознаки того, що така стратегія спрацювала. Президента Росії Володимира Путіна застали зненацька. Водночас перехоплені дані розвідників Ради національної безпеки США змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів.

Завдяки цьому у Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.

Однак така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ. Білий дім не надавав докази своїх заяв. Інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент.

Крім того, Байден звернувся до американців з проханням вже зараз покинути Україну.

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Володимир Путін Україна Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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