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У Путіна залишився один варіант в Україні, але він не хоче дивитися правді в очі, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти у війні проти України. Єдине, що йому залишається, - прийняти свою поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю National Public Radio.

"Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант - програш війни", - сказав він.

Кулеба зазначив, що складність і трагедія цього моменту полягає в тому, що російський диктатор не бажає дивитися правді в очі та шукає вихід.

"Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє", - впевнений міністр.

Нагадаємо, Кулеба зазначав, що найкоротшим шляхом до перемоги України є надання партнерами усієї необхідної зброї.

Міністр також заявляв, що жоден сантиметр української території не буде предметом поступок.

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Дмитро КулебаВолодимир ПутінВійна Росії проти України